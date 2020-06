Bredanaars mogen reageren op ontwerp Graaf Hendrik III Laan en Willem van Oranjelaan

BREDA - De Gemeente Breda gaat de Graaf Hendrik III laan en Willem van Oranjelaan aanpassen om het verkeer sneller en veiliger door te laten rijden. Bredanaars kunnen tot 30 juni reageren op de ontwerpen.

Op en rondom de Graaf Hendrik III laan is het vooral tijdens spitsuren heel druk. In het ontwerp staan mogelijke maatregelen om het verkeer beter, veiliger en sneller door te laten rijden. Zo staat er in het plan een dubbele rotonde bij de Graaf Engelbertlaan, rotondes met vrijliggende fietspaden bij de kruispunten Graaf Hendrik III Laan met de Langendijk en met de Piet Heynlaan, een afsluiting voor alle verkeer bij de Graaf Hendrik III Laan met de Zaart.

Hoe de veranderingen er precies uit komen te zien is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van reacties en besluiten.





Willem van Oranjelaan

De gemeente combineert het aanpassen van de Willem van Oranjelaan meteen met groot onderhoud. Er komt één rijstrook per rijrichting tussen de Mozartlaan en de kruising Ruitersboslaan/Chopinstraat. Hierdoor komt er ruimte voor groen en bomen in de middenberm. Ook wordt de middenberm op de kruising Ruitersboslaan/Chopinlaan afgesloten voorautoverkeer. De hoge middenberm tussen de kruising Ruitersboslaan/Chopinstraat en de kruising met de Baronielaan vervalt. Hierdoor wordt de rijweg smaller en is er ruimte voor sierheesters tussen de parkeervakken.

De lantaarnpalen komen langs de kant van de rijweg. Het vrijliggende fietspad krijgt aan de noordkant in twee richtingen rode coating. De aangrenzende fietspaden tussen de kruising Ruitersboslaan/Chopinstraat en de kruising met de Baronielaan worden iets breder en krijgen ook rode coating. Bij alle zijwegen komt een inritconstructie die aansluit op de Willem van Oranjelaan. De zebrapaden komen te vervallen. Deze zebrapaden geven een schijnveiligheid voor de oversteek op 50 km-wegen. Aan de Willem van Oranjelaan blijft het mogelijk om in twee keer over te steken via de middenberm of middengeleider, ter hoogte van het woonzorgcomplex. Het bushokje voor het woonzorgcentrum gaat weg. De bus stopt voortaan op de rijbaan zoals aan de overkant van de straat. De uitvoering is naar verwachting in het voorjaar van 2021.