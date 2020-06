Derde uitgiftepunt van Voedselbank Breda opent in de Heuvel

BREDA - De voedselbank opent een derde uitgiftepunt in Breda. Op 25 juni kunnen deelnemers hun boodschappenpakket ophalen in de Heuvel.

Naast de locaties Koele Mei en Heksenwiel komt er nu ook een locatie in de wijk Heuvel. Deelnemers uit deze wijk kunnen vanaf 25 juni hun boodschappenpakket ophalen in ontmoetingscentrum De Vlieren. Bij de start kunnen hier 20 huishoudens terecht. "Het doel is om verder uit te groeien zodat uiteindelijk alle deelnemers uit deze wijk hier terecht kunnen", aldus de gemeente.

Toename aantal deelnemers

"Vanwege het toenemend aantal deelnemers was de maximale capaciteit aan de Koele Mei al bereikt. Met het openen van een tweede uitgiftepunt in Heksenwiel werd die capaciteit uitgebreid. Maar de komst van het coronavirus en de maatregelen die hierbij horen, zoals 1,5 meter afstand houden zorgen voor een langere wachttijd", aldus de gemeente. "Daarnaast is de verwachting dat er door de coronacrisis meer mensen gebruik zullen maken van de voedselbank. Een extra uitgiftepunt is dan noodzakelijk."

Het derde uitgiftepunt start onder leiding van coördinator Petra van ’t Klooster als proef voor de duur van 3 maanden. Gedurende deze periode wordt samen met de gemeente kritisch gekeken naar wenselijkheid en werkbaarheid op deze locatie.

De Voedselbank Breda

De Voedselbank Breda biedt aan circa 570 huishoudens (rond de 1500 inwoners) in Breda voedselhulp. Wekelijks staan vrijwilligers klaar om gedurende vijftig weken in het jaar de allerarmste mensen in Breda te helpen aan voedsel. Ruim honderd actievevrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de activiteiten van de voedselbank.