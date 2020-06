Politie vordert vier rijbewijzen in op A16: Eén bestuurder reed 88 km per uur te hard

BREDA - Bij de werkzaamheden op de A16 heeft de politie gisteren vier rijbewijzen ingevorderd. Langs de werkzaamheden is de toegestane snelheid 70 kilometer per uur. De bestuurders reden allemaal meer dan 50 kilometer per uur te hard.

Normaal gesproken mag je na 19.00 uur 130 kilometer per uur rijden op de A16. Maar wanneer er werkzaamheden bezig zijn, wordt op de matrixborden aangegeven dat de maximale snelheid nog maar 70 kilometer per uur is.

Gisterenavond waren er maar liefst vier bestuurders die hun snelheid niet aanpasten en met meer dan 130 kilometer per uur langs de werkzaamheden reden. Zij hebben hun rijbewijs in moeten leveren. Eén bestuurder reed zelfs 158 kilometer per uur. Omdat hij geen rijbewijs bij zich had, is zijn auto in bewaring genomen.