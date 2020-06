Weerbericht Breda: 'Zon, maar ook nog kans op een enkele bui'



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 19 juni en de rest van het weekend.





Een vlak lagedrukgebied ligt vrijdag boven Nederland. Dat wil zeggen dat er weinig luchtdrukverschillen zijn en dus weinig wind. Het lagedrukgebied maakt zaterdag plaats voor een opbouwende rug van hoge luchtdruk.



Verwachting voor vrijdag 19 juni 2020

Na een zonnig begin van de ochtend hebben zich stapelwolken gevormd. Plaatselijk kunnen die vanmiddag uitgroeien naar een bui. Een donderslag is niet uitgesloten. In de avond doven de buien uit. De wind waai zwak tot matig uit het zuidwesten (gemiddeld 2 of 3 Beaufort). Maxima tot 22 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

De dag lijkt veel op vrijdag, al is de kans op een lokale bui is aanmerkelijk kleiner. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. De zuidwestenwind waait zwak. De middagtemperaturen lopen op naar 22 graden.



Zondag

Aanvankelijk heeft de zon veel ruimte, maar gaandeweg neemt de bewolking toe. Later op de middag en/of in de avond is er kans op wat lichte regen. De wind trekt iets aan vanuit het zuidwesten en is gemiddeld matig met 2 of 3 Beaufort. Maximumtemperaturen tot 23 graden.



Maandag

In de vroege ochtend wegtrekkende wolkenvelden gevolgd door een vrij mooie dag. De zon en stapelwolken wisselen stuivertje. De wind waait zwak uit het zuiden bij maxima tot 23 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor vrijdag 19 juni 2020

Zon op: 05:24 uur

Zon onder: 22:00 uur

Daglengte: 16:36 uur



Begin van de astronomische zomer

Zaterdag 20 juni 2020 om 23.43 uur



Zo was het weer gisteren (donderdag 18 juni 2020)

Maximumtemperatuur 25,9 graden

Minimumtemperatuur 17,1 graden

Neerslag 11,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 19 juni 2020 om 12:00 uur