Na decennia wateroverlast moeten we nu leren omgaan met droogte: 'Water vasthouden is cruciaal'

BREDA – Jarenlang werkten medewerkers van waterschap Brabantse Delta vooral aan het voorkomen van wateroverlast. “Dat is altijd onze basistaak geweest”, vertelt bestuurder Kees de Jong. De voorbije jaren van droogte brachten daar verandering in. Het West-Brabantse waterschap staat voor een nieuwe taak: Helpen om water zolang mogelijk vast te houden. Altijd water hebben is namelijk door de klimaatverandering lang niet altijd meer vanzelfsprekend.

Agrariërs sproeien momenteel volop om hun gewassen te laten groeien. Voor verschillende gebieden geldt een onttrekkingsverbod voor water uit beken en sloten. Dit is het geval in de gebieden bij Roosendaal, Etten-Leur, Zundert en Breda. Veel boeren gebruiken nu grondwater.

“We zagen de vergunningsaanvragen voor een put fors stijgen”, vertelt gebiedsbeheerder Toon Oomen. Het aantal extra grondwaterputten is niet direct een probleem. Voorlopig is er nog geen zicht op een verbod op het onttrekken van grondwater. “We moeten ook begrijpen dat een boer afhankelijk is van water voor het groeien van zijn gewassen. Daar staan of vallen zijn inkomsten mee”, geeft Kees de Jong aan.

Waterverbruik

Niet alleen boeren gebruiken veel water, ook de industrie en drinkwaterbedrijven verbruiken veel. “Zij pompen een grote hoeveelheid van het grondwater op, maar dat is voor burgers niet zichtbaar”, stipt De Jong aan. Verder blijken ook veel particulieren grondwater te gebruiken voor beregening van de tuin of een paardenweitje. Tenslotte hebben ook de natuurgebieden in West-Brabant water nodig. Het waterschap werkt intensief samen met verschillende partijen om water zolang mogelijk vast te houden.

Kees de Jong benadrukt dat het waterschap niet alleen verantwoordelijk is voor deze taak. Boeren, natuurorganisaties, bedrijven en bewoners kunnen allemaal helpen. “Kwekers plaatsen drempels in sloten om water vast te houden. Deze drempels zijn simpele houten planken die functioneren als een stuw”, geeft Oomen als voorbeeld. Op deze manier stroomt het water minder snel weg.



Een stuw - Brabantse Delta

Bijdrage vanuit de natuur

Ook natuurorganisaties denken na hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan waterbehoud. Planten en dieren kunnen immers niet zonder. “Het Brabants Landschap heeft bijvoorbeeld een ven in de Pannenhoef verdiept”, geeft De Jong als voorbeeld: “Ook kijken zij naar mogelijkheden voor meer vennen.” Ook grote bedrijven laten zich niet onberoerd. “In Zundert spoelt bijvoorbeeld diepvriesgroentebedrijf Ardo nu spoelwater direct in de Weerijs. Dat kan anders, zodat het water ook Wernhout bereikt. Ardo denkt mee hoe dit in de toekomst anders kan worden ingericht. We moeten het immers allemaal samendoen.”

Bespaar zelf water

Alle bewoners van West-Brabant kunnen zelf ook eenvoudig water besparen. Toon Oomen heeft voor iedereen een simpele tip: “Koppel de regenpijp af en vang het water op in de regenton. Je kunt al gauw een paar kuub opslaan dat je kunt gebruiken voor beregening in de tuin.” Veel mensen kochten in deze tijd van thuisblijven een zwembad. Ook water uit het bad leent zich volgens Oomen prima voor de in tuin: “Ik doe er bewust geen chloor in. Als we het bad voorzien van nieuw water, verspreiden we het gebruikte water via een dompelpomp door de tuin, ideaal! Het is voor mij echt een sport om water te besparen."

Omgaan met schaarste

Deze zomer blijft het lastig om iedereen te voorzien van water. Regen is de enige echte oplossing, maar daar kunnen mensen geen invloed op uitoefenen. “We kunnen samen veel doen, maar uiteindelijk moeten we ook leren omgaan met schaarste. Daarbij kunnen we ook leren van de zuidelijke landen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het hergebruiken van water. Dat past bij ons streven naar duurzaamheid. En gelukkig zie ik alle partijen meehelpen bij dit voornemen”, besluit De Jong.