Filmliefhebbers opgelet: Drive In Bioscoop opent in de evenementenhal van Breepark

BREDA - Wie graag eens van een bioscoopfilm geniet vanuit zijn eigen auto, kan vanaf maandag bij Kinepolis terecht. En regen of wind kan voor deze bijzondere Drive In Bioscoop niet voor problemen zorgen: hij wordt namelijk gehouden in de evenementenhal van Breepark.

Normaal gesproken is de evenementenhal van Breepark het toneel van onder andere grote congressen en feesten. Maar vanwege de coronaregels is dat momenteel niet mogelijk. Reden voor Kinepolis en Breepark om de handen ineen te slaan, en samen een unieke Drive In Bioscoop te organiseren.