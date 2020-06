Bredase Casinomedewerkers aan de slag bij de bingo in woonzorgcentra

BREDA - De casino's mogen dan wel gesloten zijn geweest, de medewerkers hebben niet stil gezeten. Zij hebben namelijk afgelopen week twee bingo's verzorgd bij woonzorgcentra in Breda. Ook aankomende week vindt er nog zo'n bingo plaats.

Ook de casino's zijn door de coronamaatregelen noodgedwongen gesloten. De medewerkers wilden niet stilzitten en kwamen daardoor al snel op het idee om zich maatschappelijk in te zetten. Omdat ouderen in woonzorgcentra graag bingo spelen, was de link snel gelegd. Via Betrokken Ondernemers Breda is er contact gelegd met Surplus en toen is het balletje gaan rollen.

"Een regiomanager heeft op haar beurt diverse locaties benaderd om de bingo te organiseren. Uiteraard op gepaste afstand en met in achtneming van de corona regels. We nemen alle benodigdheden mee en uiteraard wat prijsjes", aldus Cindy Roelandt-Danklof, manager Marketing en Sales bij Holland Casino Breda. "Daarnaast gaan anderen uit ons bedrijf een optreden verzorgen op dezelfde locaties met o.a. het repertoire van Frank Sinatra en Willeke Alberti. We hopen op deze manier de ouderen in deze drie woonzorgcentra leuke middagen te bezorgen."

De eerste bingo vond plaats op woensdag 17 juni bij woonzorgcentrum de Breekdonk. Een dag later werd er gebingood op locatie De Donk in Ulvenhout. Aankomende donderdag is het nog de beurt aan locatie Vuchterhage. Het zangduo doet een kleine tour op 23 juni in de Breedonk, op 24 juni in Vuchterhage en 25 juni in de Donk in Ulvenhout. "We vinden het fantastisch dat medewerkers van Holland Casino Breda in drie van onze woonzorgcentra een heuse bingo organiseren en optredens. Onze bewoners kijken hier altijd heel erg uit naar deze activiteiten, vooral in deze tijd", reageert Ingrid Boschman, regiomanager Surplus.

Holland Casino Breda opent vanaf 1 juli aanstaande weer haar deuren voor bezoekers.

Stichting Betrokken Ondernemers Breda

Stichting Betrokken Ondernemers verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Zo draagt de stichting bij aan een hechtere samenleving. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Bij de stichting zijn nu 160 Bredase bedrijven en organisaties aangesloten.