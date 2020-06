Aan de kust in Breda: Fietsers rijden tocht van 400 kilometer langs de 'nieuwe' kustlijn van Nederland

BREDA - Vanochtend in alle vroegte zijn ze vanuit Breda vertrokken: de fietsers van Cycling 4 climate. Zij willen aandacht vragen voor de gevolgen van klimaatverandering, en fietsen daarom in één dag 400 kilometer. Dat doen ze langs de denkbeeldige kustlijn van Nederland die ontstaat wanneer de zeespiegel te ver stijgt.

Een flink deel van Nederland ligt onder het zeeniveau. Wanneer de zeespiegel door klimaatverandering te ver door stijgt, komen grote stukken van ons land onder water te liggen. De kustlijn zou dan ongeveer lopen van Breda via Den Bosch naar Utrecht, Zwolle en Groningen. Het is die denkbeeldige kustlijn die een groep fietsers vandaag gaat afleggen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Een tocht van maar liefst 400 kilometer. Vanochtend om 5.30 uur vertrok de groep bij hotel Princeville in Breda, en vanavond hopen ze dan aan te komen in Groningen.

Onder andere Thijs Zonneveld en Maarten Tjallingi rijden mee.