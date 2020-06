Bloemen bij het Stadhuis als protest tegen de coronawet

BREDA - Het is een bijzonder vreedzame manier van protesteren: bloemen leggen. Gisteren werd het gedaan door verschillende Bredanaars die tegen de coronawet zijn. Het leggen van bloemen bij het stadhuis gebeurde in veel Nederlandse steden, nadat actiegroep Virus Waanzin die oproep had gedaan.

De actiegroep wilde eigenlijk demonstreren tegen de coronawet op het Malieveld in Den Haag, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Burgemeester Johan Remkes vreesde voor ‘wanordelijkheden’, omdat er signalen waren dat ‘verschillende onruststokers, waaronder voetbalsupporters, zich zouden mengen in de demonstratie’.

Daarom deed de groep een oproep tot een andere manier van vreedzaam protesteren, namelijk het leggen van bloemen met het stadhuis. En daar werd ook in Breda gehoor aan gegeven. Zo legde onder andere LPF Breda een bloem. Op die manier maken zij duidelijk 'nee te zeggen tegen de 1,5 meter samenleving'.

Viruswaanzin

Viruswaanzin is tegen de invoering van Coronawet. Die zou eigenlijk 1 juli worden ingevoerd, maar werd al uitgesteld. De groep vindt dat de wet de grondrechten van Nederlandse burgers inperkt. “Deze demonstratie is nodig, omdat de tijdelijke noodmaatregelen die het kabinet nam in de strijd tegen het virus, geen wetenschappelijke basis hebben en geen bewezen effect,” stelt voorman Willem Engel. "De maatregelen hebben fatale gevolgen voor welzijn, gezondheid, de economie en de rechtsstaat en dienen daarom direct en onvoorwaardelijk opgeheven te worden. Een nieuwe wet waarin deze maatregelen worden vastgelegd zou Nederland veranderen in een politiestaat.”

Ondanks dat de demonstratie in Den Haag verboden was, kwamen er zondag toch veel actievoerders naar het Malieveld. De sfeer werd snel grimmig. Er werden ongeveer 400 personen aangehouden.