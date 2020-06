Werkervaring opdoen in het NAC-stadion: 'Niemand buitenspel' helpt Bredanaars aan een baan

BREDA - Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Jongvolwassenen en volwassenen met een bijstandsuitkering, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking of zonder startkwalificaties kunnen in de praktijk echter moeilijk aan een baan komen. Het project Niemand Buitenspel biedt deze groep de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de speciale omgeving van het Rat Verlegh stadion. Na een succesvolle periode in het verleden, slaan NAC Breda en de Gemeente Breda opnieuw de handen ineen voor het project.

Het traject is voor kandidaten opgedeeld in vier fasen. Tijdens de eerste fase - de warming-up - vindt een intakegesprek plaats. Wanneer er een match is tussen de betrokkenen zet de kandidaat zijn handtekening onder de afsprakenlijst en neemt vervolgens deel aan het project Niemand Buitenspel.

Eerste helft

Gedurende de eerste helft ondersteunen kandidaten de facilitaire afdeling van NAC Breda door het verrichten van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in en om het Rat Verlegh Stadion. Dit biedt kandidaten de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en arbeidsritme op te doen. De werkzaamheden worden gecombineerd met een sport- en cursusprogramma. Het sportprogramma wordt verzorgd door Basic-Fit en bevordert de fysiek en mentale gesteldheid van de kandidaten. Daarnaast zorgt het voor ritme en doen de kandidaten sociale vaardigheden op. Het cursusaanbod bestaat onder andere uit een sollicitatietraining.

Tweede helft

Tijdens de tweede helft van het project lopen kandidaten minimaal één keer stage bij een bedrijf uit het netwerk van NAC Breda. Een praktijkbegeleider en jobcoach zijn tijdens deze stageperiode verantwoordelijk voor de begeleiding, sturing en beoordeling van de kandidaat. Tevens koppelen ze hun bevindingen terug aan de doorverwijzende instanties en opleidingsinstellingen zoals bijvoorbeeld de Marlijn Academie. Dit alles wordt bijgehouden in een competentiepaspoort wat is ontwikkeld door Compas.

Nabeschouwing

De nabeschouwing is het einde van het traject. Het is de intentie dat de kandidaat in deze fase via het werkgeversplatform uitstroomt naar betaald werk of een vervolgopleiding. Ook in deze fase wordt de voortgang gemonitord.

Werkgeversadviseur Wim Brok van WSP Breda is in zijn nopjes met de samenwerking: “Het verleden heeft al aangetoond dat het project ‘Niemand Buitenspel’ verschillende doelgroepen inspireert en motiveert. De enthousiasmerende omgeving van het Rat Verlegh Stadion, een divers pallet aan werkzaamheden in combinatie met de mogelijkheid om te sporten zorgt ervoor dat we kandidaten, die hier baat bij hebben, beter voorbereiden op een stap naar betaald werken. Daarnaast biedt het ons ook de mogelijkheid om één-tweetjes te maken met onze relaties en/of nieuwe relaties uit het sponsornetwerk van NAC. Kortom, we zijn blij dat we in samenwerking met de Parel van het Zuiden het project in een nieuw jasje hebben gestoken”, besluit Brok enthousiast. Ook Ilse Kleinjan, maatschappelijk projectcoördinator bij NAC, geeft aan blij te zijn met de nieuwe ontwikkelingen binnen het project: “Door de samenwerking met de verschillende partijen is een professionaliseringsslag gemaakt binnen het project. De vernieuwde opzet biedt veel perspectief voor kandidaten, de verwachting is dan ook dat we veel kandidaten kunnen begeleiden naar de juiste vervolgstap”