Voor het eerst in maanden geen sterfgevallen door corona, ook IC Amphia nog steeds 'leeg'

BREDA - Er zijn in de afgelopen 24 uur bij het RIVM geen meldingen binnen gekomen van sterfgevallen door corona. En dat is goed nieuws. Het is de eerste keer sinds de uitbraak startte in maart dat er geen sterfgevallen zijn gemeld. Ook de situatie in Amphia is stabiel. Daar liggen al enkele dagen geen coronapatiënten meer op de IC.

Vandaag zijn er bij het RIVM 69 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 2 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. En er zijn geen personen als overleden gemeld. En dat laatste is voor het eerst sinds het coronavirus uitbrak in Nederland.

Amphia

Ook in het Amphia zijn de cijfers positief. Vorige week werd bekend dat er geen Covid-19 patiënten meer op de intensive care lagen. En daar is geen verandering in gekomen, meldt het ziekenhuis vandaag. In Amphia worden nog zes patiënten die besmet zijn met het virus verzorgd. Zij liggen allen op een cohort-afdeling, en dus niet op de IC. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 105 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. 309 patiënten werden opgenomen.