Weerbericht Breda: 'Deze week elke dag nóg een stapje warmer'



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 22 juni en de komende dagen.





Boven Nederland ligt een rug van hoge luchtdruk als uitloper van een Frans hogedrukgebied. Een kern van hogedruk bouwt zich dinsdag op boven het noorden van Nederland. Daarna schuift het systeem naar Scandinavië. Dan gaat het voor de aanvoer van zeer warme lucht zorgen. Dus dat gaan we de komende dagen voelen.



Het weer van maandag

Het is zonnig met hier en daar wat onschuldige stapelwolken. Er waait zwakke noordelijke wind van gemiddeld 2 Beaufort. De temperatuur is rond de 24 tot 25 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Het wordt zonnig en droog weer. De oostenwind is zwak met gemiddeld 2 Beaufort. Maxima rond 28 graden.

Woensdag

De oosten- tot noordoostenwind neemt iets in kracht toe naar matig, gemiddeld 3 Beaufort. Verder weinig verandering en zonnig. Maximumtemperaturen omstreeks 30 graden.

Donderdag

Het blijft zonnig bij een matig oostenwindje (3 Beaufort). Het wordt met 32 graden tropisch warm.

Vrijdag

Het blijft warm, maar er komen wel meer wolken. Veelal op middelbare hoogte (met onweerachtig uiterlijk). Het blijft echter droog. De wind draait naar zuidoost en blijft matig. Maxima tot wel 33 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 22 juni 2020

Zon op: 05.23 uur

Zon onder: 22:02 uur

Daglengte: 16:39 uur



Zo was het weer gisteren (zondag 21 juni 2020)

Maximumtemperatuur 26,1 graden

Minimumtemperatuur 14,4 graden

Neeslag: 0,0 mm (stoep net nat)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 22 juni 2020 om 14:00 uur