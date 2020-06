Fietsenrekken bij station worden gebruiksvriendelijker: 'Meer ruimte en comfort'

BREDA - De fietsenrekken bij stations worden makkelijker te onderhouden en duurzamer. En nog belangrijker voor fietsers zelf: ze worden gebruiksvriendelijker en beter geschikt voor ‘licht afwijkende’ fietsen, bijvoorbeeld met een krat of kinderzitje.

Geklungel om een fiets met een krat of kinderzitje in een stalling te krijgen is voorbij. Binnenkort komen er nieuwe, gebruiksvriendelijke rekken op het station in Breda. Er komen rekken voor 'standaard' fietsen. Deze zijn te herkennen aan een rood handvat. De rekken voor ‘licht afwijkende’ fietsen, te herkennen aan een blauw handvat, hebben een hart op hart maat van 55 cm. Daar is meer ruimte voor fietsen met een rekje of kinderzitje.

Met het nieuwe fietsparkeersysteem zet ProRail in op een langere levensduur en daarmee dus ook op minder materiaalgebruik. "Dat is goed, maar ook nodig om de duurzaamheid te verbeteren."

De eerste rekken worden dit jaar geplaatst bij Arnhem Centraal. Oude rekken die nog bruikbaar zijn, krijgen een tweede, derde en soms wel vierde leven, bijvoorbeeld als tijdelijke stalling bij diverse bouwprojecten.