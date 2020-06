De zon schijnt dus nu kan het wél doorgaan: Tafelen aan de Kade in Breda

BREDA - De ondernemers aan de haven in Breda slaan deze zomer de handen ineen om diners te organiseren aan de lage kade. Eigenlijk zou 'tafelen aan de kade' 12 juni al van start gaan, maar toen gooide slecht weer roet in het eten. Aanstaande vrijdag en zaterdag is er gelukkig wél goed weer voorspeld en kan Tafelen aan de Kade doorgaan. Daarmee wordt die plek voor het eerst in dertien jaar ingezet als terraslocatie.

Het was een teleurstelling voor de ondernemers die betrokken zijn bij Tafelen aan de Kade: De geplande eerste editie in het weekend van 12 juni viel in het water. Maar van uitstel komt geen afstel. Dit weekend gaat Tafelen aan de Kade door. En omdat de belangstelling zo groot was, zal het niet om één maar meteen om twee avonden gaan. Er is op de Kade plaats voor 25 tafels.

Thema



Ook de tweede editie, wat dus de eerste keer zal zijn dat Tafelen aan de Kade door gaat, krijgt het thema Fruit de Mer. Z"owel op vrijdag 26 juni als op zaterdag 27 juni organiseren we deze mooie avond. Geniet van een compleet verzorgde avond met een heerlijk fruit de mer diner en bijpassende wijnen aan de lage kade van de Bredase haven! Deze unieke plek wordt voor het eerst in dertien jaar ingezet als prachtige terraslocatie. Waan je even aan de Seine van Parijs, maar dan in ons eigen Breda!"

Samenwerking



De ondernemers aan de haven in Breda slaan deze zomer de handen ineen om de sfeervolle diners te organiseren aan de lage kade. Steeds zal een van de restaurants aan de haven een uniek diner verzorgen aan de lage kade van haven van Breda.