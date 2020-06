PLOEGENDIENST bouwradio: "We zijn uit puur enthousiasme begonnen'

BREDA - De festivalbranche is één van de sectoren die het hardst getroffen is door de coronacrisis. Tot minimaal september ligt deze branche op z’n gat. En dat is pijnlijk, maar je moet er het beste uit proberen te halen. Dat vindt ook Tijn Kapteijns, organisator van onder andere PLOEGENDIENST.



"We voelden het al wel een beetje aankomen, maar alsnog is het een klap in het gezicht als het daadwerkelijk gebeurt", laat de organisator weten. “Maar ik merk wel dat we redelijk snel wilden kijken wat we allemaal juist wél konden gaan doen. Heel het team is positief gebleven en daar ben ik trots op." Om tijdens corona toch bezig te blijven verzonnen Tijn en zijn team iets vernieuwends: PLOEGENDIENST Bouwradio. "We hadden al langer het idee om iets met radio te gaan doen, maar we merkten in alle drukte dat het steeds bleef liggen", vertelt Tijn. "Nu was een mooimoment om dat op te pakken."

Enthousiasme

En zo geschiedde. "We hebben een aantal microfoons aangeschaft en we zijn gewoon begonnen." Al een aantal weken op vrij gaat PLOEGENDIENST op vrijdagmiddag live met Bouwradio. "We zijn vanuit eigen kracht en enthousiasme begonnen", zegt de Bredanaar. "Ons format wordt wekelijks nog steeds aangepast. Je loopt af en toe toch tegen iets aan, omdat dit een hele andere tak van sport is dan het organiseren van een festival." Tijdens de uitzending combineert het team van Bouwradio interviews met mensen uit het vak met lekkere plaatjes. De reacties die Tijn tot nu toe hoort over Bouwradio zijn erg positief. "Vooral de mensen die we te gast zijn in ons programma zijn erg enthousiast", zegt hij. "Zij vinden het tof dat we bezig zijn met iets nieuws." En wat betreft de luisteraars is het volgens de festivalorganisator nog erg zoeken. "We willen het informatieve deel van de show wat meer los gaan trekken van de muziek."





Pier15

En dat gaat Bouwradio doen op Pier15. "We gaan voortaan op vrijdag overdag eerst de informatieve podcast met gasten opnemen", laat Tijn weten. "Daarna gaan we live het terras op van Pier15. Daar gaan we gasten vermaken met onze muziek én toffe items", aldus de Bredanaar. "Bij deze items willen we het publiek zoveel mogelijk betrekken. Daarom gaan we dingen organiseren als een giga Jenga-wedstrijd en 'Weekend Mayonais' (als parodie op weekend miljonairs)."



Of PLOEGENDIENST na corona nog steeds doorgaat met de Bouwradio is nog niet zeker. "Het ligt eraan hoe alles zich de komende maanden gaat ontwikkelen", aldus Tijn. "Ik verwacht in ieder geval dat we tot 1 september hier mee bezig zullen zijn. Als het daarna nog goed bevalt, kunnen we dan kijken of we ermee door gaan."