Deelscooter is populair in Breda, maar de dorpen hebben er (nog) niks aan

BREDA - De deelscooters die sinds afgelopen week in Breda te vinden zijn, zijn populair. De herkenbare scooters zijn door heel de stad terug te vinden in het straatbeeld en worden al veel gebruikt. Maar de bewoners van de dorpen hebben er weinig aan. De scooters zijn alleen te pakken en parkeren in de stad.

Tot vorige week zag je de groene deelscooter nergens in Breda. Maar sinds afgelopen donderdag is hij niet meer te missen. En niet alleen omdat hij op veel plekken geparkeerd staat. Opvallend is juist dat de scooters, ondanks dat ze pas net nieuw zijn, al veel gebruikt worden.

Voor het gebruiken van de e-scooter moet je minimaal zestien jaar zijn en in het bezit zijn van een scooter- of autorijbewijs. Via de app van Check en/of GO Sharing kun je een e-scooter zoeken, reserveren, openen en weer afsluiten. De kosten van een rit variëren tussen de 23 en 29 cent per minuut gebruik. Je parkeert de scooters binnen het verzorgingsgebied dat zichtbaar is in de app. Als de accu leeg is, wordt die ter plekke door de bedrijven Check en Go Sharing vervangen. Voor het parkeren van de scooter gelden dezelfde regels als voor het parkeren van de fiets: bij nietjes of daarvoor geschikte stallingen.

Dorpen

De scooter is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer in Breda, vindt ook raadslid Peter Vissers van Breda '97. Maar waar hij wel teleurgesteld in is, is dat het 'verzorgingsgebied' waarin de scooters te pakken en parkeren zijn alleen in Breda ligt. In de dorpen zijn geen 'groene zones' waar scooters mogen worden geparkeerd. "De Elektrische deelscooter zou juist een mooi alternatief zijn voor de inwoners van de dorpen die verder van het centrum of werk wonen, maar ook voor de inwoners van Bavel die op zondag niet met de bus kunnen reizen", laat hij het college weten. Vissers wil graag dat wordt bekeken of de groene zones kunnen worden uitgebreid, zodat ook de bewoners van de dorpen er profijt van hebben.

400 exemplaren

In totaal moet Breda straks vierhonderd exemplaren krijgen. De eerste tweehonderd stuks worden in etappes over Breda uitgezet. Na de zomer komen er nog een tweehonderd.