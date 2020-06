Al 28 graden in Breda: 'Regionale hittegolf begint vandaag'

BREDA - De kans is groot dat we deze week een hittegolf hebben in Breda. En die is dan vandaag begonnen. Het kwikt tikt in Breda al 28 graden aan, en morgen donderdag en vrijdag worden maxima van 30-33 graden verwacht.

Van een hittegolf is sprake als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Dat lijkt in Breda wel te gaan gebeuren.

Een landelijke hittegolf zal er waarschijnlijk niet komen. Zeer waarschijnlijk wordt het in De Bilt wel vijf keer op rij warmer dan 25 graden, maar drie keer tropisch mogelijk niet. Vooral voor woensdag is de kans groot dat het met 29 graden net niet warm genoeg wordt.

Donderdag en vrijdag heetste dagen

Ook donderdag is het regionaal tropisch warm met in de zuidelijke provincies 30-31 graden. Vrijdag kan het zelfs 33 graden worden. In de kustgebieden is het met 27-30 graden wat minder heet.

Deze week is de zonkracht bijzonder hoog. Tussen 12:00 en 15:00 uur is de UV-Index dagelijks 7-8. Dat betekent dat een onbeschermde huid binnen 10-15 minuten rood kan kleuren. Goed insmeren met zonnebrand en de schaduw opzoeken is dus belangrijk.