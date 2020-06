Honden tijdelijk verboden in delen van het Markdal

BREDA - Staatsbosbeheer stelt binnenkort een tijdelijk een verbod in voor het bezoeken van bepaalde delen van het Markdal met een hond. Het gaat hierbij om de delen van het Markdal waar vee loopt. Het eerste deel waar dit verbod van kracht is, is het Staatsbosbeheer-terrein tussen de Duivelsbruglaan en het kantoor van Staatsbosbeheer, achter kasteel Bouvigne. Het tweede deel is het terrein tussen de Bieberglaan en het Sulkerpad, aan de oostkant van de Mark.



Deze maatregel is noodzakelijk als gevolg van de sterk toegenomen recreatiedruk in dit gebied, legt boswachter Floris Hoefakker uit. "Het vee, wat in het terrein loopt om voor de noodzakelijke begrazing te zorgen wordt nu te veel blootgesteld aan stress. Deze stress wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vele honden in het terrein." Daarbij worden de honden in het gebied vaak niet aangelijnd ondanks de aanwijzing daartoe.

Dit heeft ertoe geleid dat zich incidenten voorkomen tussen recreanten met honden en het vee. Om dit te voorkomen wordt een tijdelijk verbod ingesteld tot het moment wanneer de recreatiedruk voldoende is afgenomen en de grazers geen stress meer ervaren.



Bezoekers die vanuit het Ginneken een wandeling met hun hond willen maken zijn welkom in het Mastbos, waar men de keuze heeft tussen een losloopgebied en een gebied waar een aanlijnplicht geldt. Bezoekers vanuit de Bieberg en Ulvenhout blijven met hun aangelijnde hond welkom aan de westkant van het Markdal, tussen het kantoor van Staatsbosbeheer en de Reeptiend.

Staatsbosbeheer roept alle overige bezoekers op om de grazers ten alle tijden met rust te laten en een afstand van 25 meter tot de dieren te respecteren.