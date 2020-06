Ongeval op Mastbosstraat: vrouw op fiets aangereden door auto

BREDA - Dinsdagavond is een fietsster aangereden door een auto in de Mastbosstraat. Omstanders geschoten gelijk te hulp en een ambulance kwam ter plaatse.

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur. De bestuurder van de auto had de dame op de fiets over het hoofd gezien met het oversteken.

Mensen die in de buurt waren hoorden een harde klap en boden gelijk hulp aan. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. De vrouw op de fiets werd nagekeken in de ambulance. Het is niet bekend of ze later nog is overgebracht naar het ziekenhuis.