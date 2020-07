Eindelijk mogen ze weer: 'Snapfitness is er helemaal klaar voor!'

BREDA - Na maandenlang dicht te zijn geweest was het vannacht om 1 seconde over 12 dan eindelijk zover: Snapfitness mocht haar deuren weer openen. En daar waren Susanne en Marga van de fitnessclub blij mee. "Heel blij."

Het wachten waren de twee inmiddels wel moe. Daarom zijn ze dan nu ook dolblij dat ze de deuren van hun geliefde Snapfitness eindelijk weer mochten openen. "Om 1 seconde over 12 hebben we vannacht de deuren geopend", laat Marga enthousiast weten. En dat hun leden ook blij waren met de opening was te merken. "Het eerste blok stond meteen helemaal vol gereserveerd."

Maar bij zo'n opening met coronamaatregelen komt nog een hoop kijken. "We zijn druk bezig geweest om alles aan te passen op de regelgeving", laat Susanne weten. "Zo gaan we werken met trainingsblokken op reserveringen, hebben we looproutes, moet alles goed gedesinfecteerd worden en zijn apparaten waarbij 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden weggehaald."

Ook al is er vanaf 1 juli geen maximum meer aan het aantal toegestane gasten binnen of buiten, Snapfitness gaat toch niet meer dan 24 personen tegelijkertijd binnen laten. "Omdat wij 24/7 open zijn, kunnen we alles heel goed verspreiden over de dag", laat Susanne weten. "En we willen leden op een veilige en fijne manier leren wennen", vult Marga aan.

Het tweetal voorziet geen grote problemen met het openen van de sportscholen. "Het komt zeker goed", vertelt Susanne. "We zijn zo goed voorbereid en we hebben er allemaal zoveel zin in. Ook de leden willen super graag", laat ze weten. "Mochten we nog tegen problemen aanlopen, dan kunnen we die op dat moment oplossen."