Dit is hoe duizend Bredase leerlingen het schooljaar toch spetterend afsluiten

BREDA - Wanneer je in groep acht zit en na de zomer naar de middelbare school gaat, dan wil je je schooljaar natuurlijk spetterend afsluiten. Maar alle feestjes en disco's moesten geannuleerd worden. Dat zag ook Iris Morelissen bij haar zoon Ward. Zij verzamelde een team van vrijwilligers om zich heen en organiseert begin juli in de Mezz een show voor zo'n duizend Bredase leerlingen.

Het is voor alle kinderen een spannend moment: van groep acht doorstromen naar de middelbare school. Normaal is het een periode die gepaard gaat met veel feestjes en gezellige activiteiten. Maar die gaan door de coronacrisis amper door. Daar wilde Iris Morelissen iets aan doen. Zij besloot een spetterend programma op te tuigen voor alle leerlingen in Breda. Eén van de vrijwilligers die haar daarmee helpt is Jonna Kouwenberg. "Toen Iris me hier anderhalve week geleden mee benaderde, heb ik meteen alles uit mijn handen laten vallen. Het kost super veel tijd natuurlijk om op korte termijn zoiets op te tuigen, maar ik krijg er heel veel energie van!", zegt ze enthousiast. "Maar zonder al de vrijwilligers was dit nooit mogelijk geweest."

Show

De vrijwilligers hebben een spectaculaire 'show' opgetuigd die wordt opgevoerd in de Mezz. "Eigenlijk is het lastig om in één woord uit te leggen wat het is", stelt Jonna. "We beginnen de show met een leuke video van MMA-vechter Pieter Buist. Daarna is er een quiz die gaat over de stap naar de middelbare school. En er draait een DJ muziek." Daarbij wordt er natuurlijk wel goed opgelet dat de show niet verandert in een echt feest. "We leven de regels van het RIVM streng na. Het wordt dus zeker geen feest. Maar het wordt wel feestelijk!"

Duizend leerlingen

Alle basisscholen van Breda zijn benaderd om deel te nemen aan de shows. Zo'n twintig hebben daaraan gehoor gegeven. "Ja, dat is echt super. We gaan dit dus doen voor zo'n 1000 leerlingen. Dat was voor ons sowieso heel belangrijk. We wilden iets organiseren wat echt voor iedereen is."

De shows worden gehouden op 2,3, 6 en 7 juli en duren 1,5 uur. Gemeente Breda en Jeugdfonds Sport en Cultuur steunen het initiatief.