Bijzonder: Bavelse Karin gaat 24 uur rollen voor onderzoek naar spierziektes

BAVEL - Karin de Leeuw gaat op 25 juli maar liefst 24 uur rollen door Bavel. In haar rolstoel zal ze die dag om 10.00 uur vertrekken en de hele dag en nacht doorgaan en zo'n 140 kilometer afleggen. En dat allemaal om geld op te halen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. "Ik collecteer samen met mijn man heel actief, maar wilde meer doen om geld op te halen voor onderzoek naar spierziektes. Door corona ben je beperkt in wat je kan doen natuurlijk, dus toen bedacht ik dit", legt Karin uit.

Karin de Leeuw is voor veel inwoners van Bavel bekend, want ieder jaar komt ze tijdens de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds langs de deuren om geld in te zamelen voor onderzoek naar spierziektes. Ook haar man collecteert fanatiek mee. Zelf heeft hij de progressieve spierziekte HMSN.

Spierziekte

"Ik kom in actie voor alle mensen met een spierziekte, en daarbij natuurlijk vooral ook voor mijn eigen man Rien", legt Karin uit. "Rien heeft HMSN. Dat is een licht progressieve ziekte. Ik zie daarbij ieder jaar hoe zijn levensstandaard steeds iets lager wordt." Nieuwe medicijnen en ontwikkelingen in de medische wereld kunnen hem enorm helpen. "Al zorgt zo'n medicijn er maar voor dat het even een jaartje stabiel blijft. Dat is al enorm fijn."

"Ik zie elk jaar weer dat er ontwikkelingen en ontdekkingen zijn rondom spierziektes. Door deze ontwikkelingen worden er mogelijk medicijnen gevonden die de spierziekte dragelijker kunnen maken en misschien ooit stoppen. Daarom is het belangrijk om de wetenschappelijke onderzoeken te ondersteunen", legt Karin uit. En daar is geld voor nodig. Daarom collecteert Karin actief. En gaat ze nu een zelf bedachte actie houden waarbij ze maar liefst 24 uur gaat rollen in haar rolstoel.

Mogelijkheden

Karin heeft zichzelf voor een flinke uitdaging gesteld door 24 uur te gaan rollen in haar rolstoel. "Zelf ben ik gehandicapt en zit ik in een rolstoel. Het was dus belangrijk voor me om iets te verzinnen wat ik ook echt zelf kan doen én waarbij de coronaregels goed nageleefd kunnen worden. Dat is deze actie."

140 kilometer

Karin vertrekt 25 juli om 10.00 uur vanaf de Anytime Fitness aan de Pastoor Doenstraat. Ze heeft een route bedacht van zo'n zeven kilometer die onder andere langs de Jan Oomenstraat, Vennekes, Nieuwe Daalakkers, Roosberg en Lange Bunder gaat. "Normaal rijd ik zo'n zeven kilometer per uur. Maar om het 24 uur vol te houden zal het wel wat langzamer gaan. Ik verwacht het rondje zo'n twintig keer te gaan doen. Dus dat is 140 kilometer." Karin hoopt dat er langs de route nog wat leuke dingen worden georganiseerd. "Dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Dat probeer ik deze maand nog te regelen. Wethouder Miriam Haagh zal in ieder geval het startschot komen geven, dus daar ben ik super blij mee."

Wil jij Karin steunen? Ga naar www.spieractie.nl/actie/karin-de-leeuw

Over het Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager in de strijd tegen spierziekten. De organisatie stimuleert het wetenschappelijke onderzoek naar genezing en behandeling voor de 100.000 mensen met een spierziekte in Nederland.