Rutte: 'Grote groepen mogen weer samenkomen'

BREDA - Er geldt vanaf 1 juli geen bovengrens meer voor het aantal personen dat binnen of buiten mag samenkomen. Dat maakte premier Rutte woensdagavond bekend tijdens een persconferentie. Wel blijft de 1,5 meter afstand de norm. “Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar.”

De maatregelen die het kabinet woensdagavond aankondigde gaan verder dan verwacht. Volgens het stappenplan van Rutte zouden onder andere per 1 juli maximaal honderd mensen samen mogen komen. Deze bovengrens wordt nu losgelaten. “We krijgen meer ruimte, omdat we afstand houden.”

Door de nieuwe versoepelingen krijgen theaters, kerken, bioscopen, bruiloften en begrafenissen wat meer ruimte. Sauna's en casino's mogen na maanden hun deuren weer openen. Wel moet overal 1,5 meter afstand gewaarborgd worden.



Uitbaters moeten onder de nieuwe regelgeving bezoekers blijven vragen of zij gezondheidsklachten hebben. Ook reserveren is verplicht; zo kan er contact worden opgezocht wanneer blijkt dat een aanwezige besmet was met het virus. Daarnaast moeten er voldoende wc's en uitgangen zijn. Dit om verstoppingen te voorkomen.

Tekst gaat verder na de foto.





Betaald voetbal

Ook het betaald voetbal kan waarschijnlijk profiteren van de versoepelingen. Er worden plannen gemaakt om publiek vanaf september weer toe te staan bij wedstrijden. Maar ook in stadia geldt de anderhalve meter regel. Tribunes kunnen dus niet volledig worden gevuld. Voetbalbond KNVB heeft hiervoor een plan weggelegd.

Evenementen

Volgens Rutte kunnen ook grote evenementen weer vanaf 1 juli. “Hier moet de gemeente nauwkeurig naar kijken. Ook moet er natuurlijk 1,5 meter afstand gehouden worden.” Wel maakt Rutte als kanttekening dat er niet meteen vanaf 1 juli weer evenementen gaan plaatsvinden. “Het krijgen van een vergunning duurt meestal zo’n zes weken. Festivals kunnen dus waarschijnlijk vanaf de tweede helft van augustus plaatsvinden.”