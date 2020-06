Gemeente sluit toegangswegen naar Galderse Meren door 'grote drukte'

BREDA - De gemeente heeft woensdagmiddag de toegangswegen naar de Galderse Meren gesloten. Dit komt door grote drukte.

Wie woensdagmiddag een verkoelende duik wil nemen bij de Galderse Meren heeft pech. Door grote drukte heeft de gemeente besloten de toegangswegen tot het meer te sluiten. De gemeente wil voorkomen dat mensen zich door de drukte niet meer aan de coronaregels kunnen houden. Voor de actuele bereikbaarheid verwijst de gemeente door naar whatsapp. "Stuur ons een bericht via 0611709015."

Hittegolf

De kans is vrij groot dat we deze week een hittegolf hebben in Breda. Dinsdag liep het kwik op tot 28 graden. Woensdag werd het nog warmer. Om 13.30 uur steeg de temperatuur in de stad tot zo'n 30 graden.

Ook donderdag is het regionaal tropisch warm met in de zuidelijke provincies 30-31 graden. Vrijdag kan het zelfs 33 graden worden. In de kustgebieden is het met 27-30 graden wat minder heet.

Deze week is de zonkracht bijzonder hoog. Tussen 12.00 uur en 15.00 uur is de UV-Index dagelijks 7-8. Dat betekent dat een onbeschermde huid binnen 10-15 minuten rood kan kleuren. Goed insmeren met zonnebrand en de schaduw opzoeken is dus belangrijk.