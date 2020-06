Breda nog een sushi- en pokebowlzaak rijker: 'Ohayo staat voor lekker en gezond'

BREDA - Sushi- en pokebowlliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Sinds maandag is Breda nog een Japans en Hawaiiaans restaurant rijker. De zaak, 'Ohayo Poké & Sushi' aan de Houtmarkt, gaat gerechten bezorgen, beschikbaar stellen voor afhaal en serveren in het restaurant.

Samen met haar broer heeft Hailey heel de wereld rondgereisd. Tijdens deze reizen deed het tweetal inspiratie op. Vooral op het gebied van eten. "We houden van reizen, lekker eten, uitproberen en hotspots bekijken", vertelt Hailey Li. "We hebben gemerkt dat pokebowls wereldwijd erg hip zijn. Ze zijn vers en gezond", vertelt Li. "Twee dingen die mijn broer en ik ook erg belangrijk vinden."

Afgelopen maandag opende het tweetal de deuren van hun restaurant 'Ohayo' aan de Houtmarkt. "We hebben voorheen wel meerdere zaken gehad", vertelt de onderneemster. "Maar dit is de eerste in Breda." De zaak zit gevestigd midden in het centrum. "We zitten op een hele mooie locatie met veel passanten", vertelt Li. Het restaurant is volledig in Hawaiiaanse sferen ingericht. "De sfeer in de zaak is zon, zee en strand."

'Voor ieder wat wils'

"Bij Ohayo hebben we voor ieder wat wils. Zo serveren we onder andere de Hawaiiaanse pokebowl." Dat gerecht bestaat uit een 'bowl' gevuld met rijst of salade, verschillende toppings en een huisgemaakte dressing naar keuze. "Deze toppings kunnen de klanten zelf kiezen." Naast de pokebowl is Ohayo ook gespecialiseerd in sushi. "Je ziet niet vaak dat restaurants in zowel pokebowls als sushi gespecialiseerd zijn", laat Li weten. "Daarin hopen wij ons te kunnen onderscheiden."

Hailey's broer, Winston, heeft jarenlange ervaring in diverse keukens. "Hij heeft als sushikok bijna tien jaar ervaring", laat ze weten. "Hij is vooral goed in de Aziatische keuken en in het maken van pokebowls is hij ook een ster." Waarmee Ohayo zich nog meer probeert te onderscheiden is het concept rondom de sushi. "Bij ons kun je je eigen roll samenstellen, wat je lievelingssushi nog lekkerder maakt", vertelt Li. "Je kunt kiezen welke inhoud, toppings je wilt. Dat kan momenteel nog niet bij veel restaurants. Naast onze Signature pokebowls kan je de pokebowl ook totaal naar eigen smaak samenstellen 'Build your own bowl'."

Groeiende markt



In Breda zijn momenteel diverse sushi- en pokebowlzaken gevestigd. Maar bang voor concurrentie is het tweetal niet. "We zijn niet bang dat er straks teveel sushi- en pokebowlzaken in Breda zijn", laat ze weten. "Het aantal zaken groeit mee met de markt. Steeds meer mensen gaan gezonder en bewuster eten, en er is dus steeds meer vraag naar onder andere pokebowls."

Broer en zus hebben ook gedacht aan de 'hippe doelgroep'. "Naast het serveren van sushi en pokebowls hebben we ook 'hippe' drankjes, zoals alcoholvrije Gin&Tonic, kokoswater en biologische fruitwaters en ijsthees."

Ohayo is sinds afgelopen maandag geopend. Smulpapen kunnen iedere dag van de week bij het restaurant terecht voor hun lunch of diner. "We zijn maandag en zondag vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur geopend en dinsdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 21.00."