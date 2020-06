Huurders boos over huurverhoging: demonstratie bij kantoren WonenBreburg en Alwel

BREDA - Een aantal huurders is flink boos. Zij zijn het niet eens met de huurverhoging die woningbouwverenigingen WonenBreburg en Alwel aankondigde. Volgens hen is het dan ook tijd voor actie. Donderdagmiddag gaat een groepje protesteren bij de kantoren van de twee corporaties.

Vandaag om 15.40 uur demonstreren huurders, samen met SP Breda bij de kantoren van WonenBreburg en Alwel. Zij zijn het niet eens met de aangekondigde huurverhoging. Deze verhoging gaat per 1 juli in.

Ook SP Breda is niet blij met deze verhoging. "De SP strijdt voor de huurders, samen met de huurders. We spraken mensen die per 1 juli 30 tot 50 euro omhoog gaan in de huur, sommige komen daardoor zelfs boven de sociale huurgrens. Zo worden mensen uit hun huizen gedreven in deze onzekere tijden", aldus Maartje Verheijen die deze actie coördineert namens SP Breda.

SP Breda vraagt daarom vandaag, samen met de huurders, opnieuw aandacht om de huurverhoging tegen te houden. Vanmiddag zullen zij gezamenlijk een demonstratie houden bij de kantoren van Alwel en WonenBreburg. Morgen is er een grote digitale demonstratie gepland via ZOOM, met deelnemers uit het hele land.



Foto: SP Breda