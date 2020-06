Zorgmedewerkers krijgen 1000 euro bonus voor inzet tijdens coronacrisis

BREDA - Medewerkers in de zorg die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de crisis hebben verricht.

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dan gaat het om de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren.

Onvermoeibaar

"Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen", aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "En dat onder ongekende omstandigheden." Het streven is om het loket waar de bonus kan worden aangevraagd uiterlijk 1 oktober te openen.