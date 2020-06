Eerste tropennacht van 2020 een feit: temperatuur zakte niet onder 20 graden

BREDA - De eerst tropische nacht van 2020 is een feit. In een groot deel van Nederland zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was op 28 augustus 2019.

In grote delen van het westen van ons land en op de Wadden werd het vannacht niet kouder dan 20 graden. Daarmee is sprake van een regionale tropennacht. De warmste nacht beleefden de mensen in Berkhout, Noord-Holland. Daar zakte het kwik niet lager dan 21,7 graden. Komende nacht kan het op meer plaatsen opnieuw tot een tropennacht komen, wanneer wolkenvelden over het land trekken. Vochtige lucht maakt het extra klam, meldt Weeronline.

Groot deel van de nacht nog veel warmer

Tijdens tropennachten is het een groot deel van de nacht nog veel warmer, want de laagste waarde van 20 graden of meer wordt pas rond zonsopkomst bereikt. Deze warme nachten krijgen we vaak als na een tropische dag de bewolking in de avond toeneemt en er weinig wind staat. De bewolking werkt als een deken, waardoor de warmte niet kan ontsnappen naar het heelal.

Veel huizen bestaan voor een groot deel uit steenachtige materialen. Deze slaan overdag warmte op en geven die in de nacht weer af. Hierdoor is het in grote steden vaak nog veel warmer dan op de officiële meetpunten van het KNMI. Zo zal de minimumtemperatuur afgelopen nacht in de grote steden veelal boven 20 graden hebben gelegen.