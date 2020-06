Koning Willem-Alexander verrast Avans Breda met uitgebreid bezoek

BREDA - Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan Avans Hogeschool in Breda. Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op (praktijk)onderwijs in het hbo. De koning sprak onder andere met studenten en docenten over online onderwijs, en met het bestuur over de dilemma's die deze periode met zich mee brengt.

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Avans Hogeschool vanmiddag was voor veel Bredanaars een grote verrassing. Maar niet voor een select groepje studenten, docenten en bestuurders van de Hogeschool zelf. Het bezoek was tot in de puntjes geregeld, maar moest geheim blijven zodat er geen drukke menigte zou ontstaan aan de Lovensdijkstraat.

Rond 13.00 uur kwam de koning aan en werd hij door Paul Rüpp, voorzitter van het college van bestuur van Avans, welkom geheten bij Avans. Hij kreeg daarbij meteen ook felicitaties, want zijn dochter Alexia wordt vandaag 15 jaar. De felicitaties nam hij met een brede lach in ontvangst.

Tekst gaat door onder foto



Foto: Hanneke Marcelis

Onderwijs in tijd van corona

De koning bezocht Avans om inzicht te krijgen in de impact van corona op het onderwijs in het hbo. Sinds 15 juni vinden er op hogescholen en universiteiten weer beperkt onderwijsactiviteiten plaats, zoals praktijklessen, de afname van examens en tentamens en de begeleiding van kwetsbare studenten. Toch blijft onderwijs op afstand de norm. Alleen voor de lessen en toetsen die zich niet lenen voor online onderwijs kunnen studenten nu weer beperkt op school terecht.

Tekst gaat door onder foto



Foto: Hanneke Marcelis

De koning bezocht achtereenvolgens een organisch lab en de werkplaats Mechatronica van Avans Hogeschool. Hier sprak hij met docenten en studenten over hun ervaringen met online lessen en het weer opstarten van het fysieke onderwijs. Zo vertelden de studenten Mechatronica hoe belangrijk praktijkonderwijs voor hen is. "Je kunt thuis wel werken met simulaties, maar dat is niet hetzelfde. Je wil het niet gewoon testen". Bovendien gaven de studenten aan elkaar gemist te hebben. "Ja het sociale, en de mogelijkheid om iets te kunnen vragen aan elkaar. Dat mis je."

Aansluitend ging koning Willem-Alexander in gesprek met diverse betrokkenen over de inrichting van het online onderwijs en het praktijkonderwijs met inachtneming van de diverse geldende richtlijnen. Ook werd gesproken over het afnemen van toetsen op afstand. Babette Leenhouts zat als enige studente tussen alle docenten en bestuurders bij aan tafel. "Het is heel dubbel geweest. Sommige opdrachten die we kregen omdat het allemaal thuis en online moet waren juist heel leerzaam en leuk. Maar vooral de practica mis je heel erg. Ik sta voor mijn opleiding normaal veel in het laboratorium, die praktijk moest je nu missen."

Als laatste ging de koning om tafel met onder andere de vicevoorzitters van Avans, de voorzitter van het college van bestuur van ROC Curio en de voorzitter college van bestuur van BUAS. Tijdens dat gesprek gingen zij in op de bestuurlijke dilemma’s waar onderwijsinstellingen in de regio tegenaan lopen en werd er gesproken over de beschikbaarheid van stages. Dat is iets waar de bestuurders zich zorgen over maken. "Veel stages zijn bij bedrijven. Als die bedrijven omvallen of geen ruimte meer hebben voor studenten, is dat een groot probleem. Want met Curio, Avans en Buas hebben we tienduizenden studenten die stages moeten lopen." De koning beaamde dat probleem en luisterde aandachtig naar de verhalen van de bestuurders. Hoewel hij nog lang niet uitgepraat leek, moest hij om 14.30 uur toch echt vertrekken. Naar huis, naar zijn jarige dochter.

Werkbezoeken

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima voeren veel gesprekken en gaan regelmatig op werkbezoek om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.