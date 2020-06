Competitie start voor NAC in laatste weekend van augustus

BREDA - De KNVB heeft vandaag de speeldagenkalender voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor het seizoen 2020/’21 kunnen afronden na gesprekken met alle betrokkenen te hebben gevoerd. NAC zal het laatste weekend van augustus weer in actie komen. Dan start de Keuken Kampioen Divisie.

De Keuken Kampioen Divisie start op 28/29/30 augustus. In de Keuken Kampioen Divisie wordt gedurende de eerste periode op vrijdag tot en met dinsdag gevoetbald. Dat is nadrukkelijk een wens van de clubs, laat de KNVB weten. Na die periode is vooralsnog de vrijdag de vaste speeldag en wordt er nog een keer op maandag (5 april, Tweede Paasdag) en een keer op zondag (3 januari) gespeeld. De laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie is op 14 mei,.

De Keuken Kampioen Divisie ligt stil van 18 december tot 3 januari en in de Eredivisie duurt het kerstreces van 23 december tot 8 januari. Of er sprake is van een echte winterstop valt nog te bezien, eventuele afgelaste wedstrijden moeten in deze periode worden ingehaald.

Opvallend is bovendien dat alle play-offs zijn gehalveerd. Waar het normaal om een uit en thuis wedstrijd gaat, zijn alle play-offs nu enkele wedstrijden.

Flexibiliteit

Met het nieuwe schema streeft de KNVB maximale flexibiliteit na. Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal: “Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven. Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio’s in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden."

Wedstrijden bezoeken

Het is weer toegestaan om stadions gedeeltelijk te vullen. NAC zal dus niet zonder publiek hoeven spelen komend seizoen. NAC onderzoekt momenteel de mogelijkheden binnen het Rat Verlegh Stadion. Uiteraard dient bij een bezoek aan het stadion de 1,5m kunnen worden gewaarborgd. NAC gaat op zoek naar een mogelijkheid waarbij er zoveel mogelijk supporters in het stadion kunnen plaatsnemen. De resultaten van het onderzoek en de uitkomst die deze zal bieden, wordt overlegd met de KNVB en alle betrokken instanties.