Babette (20) mocht aanschuiven bij de koning: 'Het vloog echt voorbij'

BREDA - Koning Willem-Alexander bracht vandaag een uitgebreid werkbezoek van zo'n 1,5 uur aan Avans Hogeschool in Breda. Hij bezocht daarbij een laboratorium en de werkplek van mechatronica, en ging daarna uitgebreid in gesprek met bestuurders, docenten en één student. Die ene student was Babette Leenhouts (20). "Ik voel me echt vereerd", vertelt ze enthousiast.

Je hoeft aan Babette Leenhouts niet te vragen of ze het leuk vond om in gesprek te mogen met de koning. De studente chemie straalde de hele middag met een lach van oor tot oor. "Het is gewoon heel bijzonder om mee te maken. Echt iets om van je bucketlist af te strepen."

Telefoontje

Babette zat dinsdagmiddag aan haar huiswerk toen ze ineens een telefoontje kreeg van een onbekend nummer. Toen ze opnam, bleek ze niemand minder dan Paul Rüpp aan de telefoon te hebben: De voorzitter van de raad van bestuur van Avans. "Hij vertelde mij dat er vrijdag een gesprek zou plaatsvinden tussen bestuurders en docenten over de impact van corona en vroeg of ik daarbij wilde zijn." Babette, die nauw betrokken is bij de school via onder andere haar lidmaatschap in de medezeggenschapsraad, zei volmondig ja. "Daarna pas zei hij: nog wel één ding. Het is geheim, maar de koning is er ook bij. Na dat telefoontje ben ik meteen naar mijn moeder gerend om het te vertellen."

Drie dagen lang moest Babette het geheim voor zich houden. Vanwege de coronaregels was het belangrijk dat het bezoek van de koning aan Breda niet uit zou lekken. En vrijdag was het dan eindelijk zo ver. "Ik vond het echt best spannend. Normaal gesproken ben ik heel sociaal en stel ik heel veel vragen. Maar dat was nu niet de bedoeling natuurlijk." Daarbij zat handen schudden er natuurlijk niet in. Het gesprek vond netjes op 1,5 meter afstand plaats.

"Het ging gelukkig heel soepel. Ik vond het super leuk om te kunnen vertellen hoe de afgelopen periode is geweest voor studenten, en hoe de toetsen zijn verlopen. Dat ik als enige student erbij mocht zijn, was echt een eer." Na ongeveer een kwartier met Babette en enkele docenten gesproken te hebben, ging de koning door naar het volgende gezelschap. "De tijd vloog echt voorbij. Maar ik ben heel blij met hoe het ging. Dit kan van mijn bucketlist af!"



Hanneke Marcelis