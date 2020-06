Toch wel met de deelscooter naar het dorp: Servicegebied is uitgebreid

BREDA - Wie met de elektronische deelscooter naar een dorp wil rijden, kan hem daar voortaan ook achterlaten. Toen de deelscooters vorige week werden gelanceerd, was parkeren alleen toegestaan in de stad Breda. Je scooter achterlaten in een dorp kon niet kosteloos. Maar daar is verandering in gebracht. Ook in onder andere Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek kun je nu de deelscooters pakken of parkeren.

Sinds vorige week zijn de e-deelscooters van GoSharing beschikbaar in Breda. De deelscooters kun je meenemen door ze te activeren in een app. Je betaalt dan per minuut dat je ermee rijdt. Je mag hem overal in het servicegebied, te zien als een groot groen vlak in de app, achterlaten. Tot vorige week was dat ongeveer in heel Breda stad.

Vanuit de lokale politiek kwam commentaar op dat servicegebied. Want de e-deelscooter is een goede manier van duurzaam vervoer én een mooi alternatief voor het bestaande openbaar vervoer. Maar omdat je de scooters niet kosteloos mag parkeren buiten het servicegebied, hadden de dorpen er weinig aan.

Daar is nu verandering in gekomen. Een klein stukje van de Dorpsstraat in Ulvenhout, de Kerkstraat in Bavel, de Markt in Prinsenbeek en de Oosterhoutseweg in Teteringen zijn aan het servicegebied toegevoegd. Daar mag je de deelscooter dus meenemen of parkeren zonder dat je daar extra voor betaald. Wie zijn scooter buiten het service gebied wil parkeren, kan de app niet stoppen. Je blijft dan 5 cent per minuut doorbetalen voor de scooter. Pas wanneer je hem in het servicegebied parkeert kun je de scooter afsluiten en de betaling afronden.

Voor het gebruiken van de e-scooter moet je minimaal zestien jaar zijn en in het bezit zijn van een scooter- of autorijbewijs. Via de app van Check en/of GO Sharing kun je een e-scooter zoeken, reserveren, openen en weer afsluiten. De kosten van een rit variëren tussen de 23 en 29 cent per minuut gebruik. Je parkeert de scooters binnen het servicegebied dat zichtbaar is in de app. Als de accu leeg is, wordt die ter plekke door de bedrijven Check en Go Sharing vervangen. Voor het parkeren van de scooter gelden dezelfde regels als voor het parkeren van de fiets: bij nietjes of daarvoor geschikte stallingen.