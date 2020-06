Weerbericht Breda: 'De zomer is even weg'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 29 juni en de komende dagen.





Bij Schotland ligt een lagedrukgebied, welke het weer in onze omgeving bepaalt. Later op dinsdag komt Brabant onder invloed van een lagedrukgebied over het zuiden van Engeland. De fronten van dit gebied gaan woensdag en donderdag de nodige regenbuien brengen.



Verwachting voor maandag 29 juni 2020

De regionale hittegolf die Brabant meemaakte, kende zaterdag zijn laatste dag. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent soms zonneschijn, maar ook perioden met wolkenvelden en/of stapelwolken. Het is veelal droog, maar een enkel lokaal buitje is niet uitgesloten. De wind waait gemiddeld matig (3 tot 4 Beaufort) uit het zuidwesten. Soms zijn er windstoten tot 55 km/u en dan met name over open gebieden. Maxima tot een graad of 20.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Aanvankelijk is het vrij zonnig, maar gaandeweg neemt de bewolking toe. Vanaf het einde van de middag en in de avond is er kans op enige lichte regen. De zuidwestenwind blijft matig met windstoten tot 55 km/u. Aan de temperatuur verandert ook weinig. Het wordt ca 21 graden.



Woensdag

De bewolking overheerst woensdag met nu en dan regen of regenbuien. De buien kunnen lokaal aardig wat neerslag opbrengen. De zuidwestenwind is matig ( Beaufort). Het kwik loopt nog iets verder op naar 22 graden.



Donderdag

Ook donderdag is niet vrij van regen. Er is vrij veel bewolking, soms een beetje zon. Er vallen van tijd tot tijd wat buien. De wind waait zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit west of noordwest. Maxima tot 20 graden.



Vrijdag

Er gloort een herstel op vrijdag. Onder invloed van een rug van hogere luchtdruk vanuit Frankrijk is het droog. En ook behoorlijk zonnig. De wind is dan zwak en veranderlijk. De middagtemperaturen komen op 22 graden. Of dit de opmaat is naar een terugkeer van de zomer is nog even afwachten.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 29 juni 2020

Zon op: 05.26 uur

Zon onder: 22:02 uur

Daglengte: 16:36 uur



Zo was het weer gisteren (zondag 28 juni 2020)

Maximumtemperatuur 24,0 graden

Minimumtemperatuur 16,4 graden

Neerslag 0,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 29 juni 2020 om 10:00 uur