Het T-huis is 'terug': Dit weekend openen de deuren van de buitenbar

BREDA - Het T-huis gaat weer open. De nieuwe uitbaters zijn druk bezig om de deuren van het markante T-huis weer te kunnen openen. Dit weekend wordt daarmee de eerste stap gezet. Dan gaat de buitenbar open.

Wie dit weekend een bezoekje brengt aan het Valkenberg, kan voor een hapje en drankje weer bij het T-huis terecht. De nieuwe buitenbar gaat dan open. Wie er iets besteld mag het meenemen naar zijn eigen picknickplek op het grasveld voor het T-huis.

Wanneer het T-huis zelf ook weer helemaal open gaat, is nog niet bekend. Joris Zomerdijk en ivo Scheffer, de twee nieuwe uitbaters van het pand, hoopten 1 juli al helemaal klaar te zijn om open te kunnen. Maar die datum gaat het tweetal niet halen. "Houd onze socials in de gaten voor de updates over de openingsdatum en housewarmingweekend", laten ze weten.

Uitbaters

Als het aan Joris Zomerdijk en Ivo Scheffer ligt moet de horecagelegenheid weer hét middelpunt van het park worden. "We gaan er voor zorgen dat het gebouw klaar is voor de komende twintig jaar. Het pand moet weer het middelpunt van het prachtige park zijn."