Veilig de Singels in? Breda laat bewoners via app weten wanneer dat kan

BREDA - Gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta gaan de waterkwaliteit in de singels meten. Aan de hand van de meetgegevens kunnen mensen over een aantal maanden via een app zien wanneer het veilig is om op en in het water te zijn. Dat is nodig, want de Singels worden steeds intensiever gebruikt. Niet alleen door mensen met een bootje, maar ook door kano's, SUP-boards en zwemmers.

De Bredanaar zoekt tijdens hete dagen verkoeling. Op diverse plaatsen zoals op de markt in Prinsenbeek, Nelson Mandela Plein en Kasteelplein zijn daarom waterspeelplaatsen geopend. Veel mensen gaan naar zwemplassen als de Asterdplas en de Galderse meren. Wethouder Paul de Beer: “De laatste jaren zien we ook dat de Singels steeds intensiever gebruikt worden. Met rondvaartboten, SUP-boards, kano's en eigen boten en tijdens evenementen. Er wordt ook regelmatig gezwommen in het water. Begrijpelijk, want in warme periodes zorgt het water in de stad voor verkoeling. Daarom willen we beter in kaart brengen wanneer het veilig is”.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit voor recreatie wordt op dit moment alleen gemeten in de zwemplassen. De Galderse Meren en de Asterdplas zijn afgesloten watersystemen waar geen sloten of riolering op uitkomen. Die waterkwaliteit is vrij stabiel. In andere waterpartijen zoals de Waterakkers, de Singels en water in de Hoge Vugt kunnen er bij harde regen stoffen van landbouwpercelen afspoelen of kan de riolering tijdelijk overbelast raken. Hierdoor kunnen er ziekteverwekkers in het water komen. De waterkwaliteit kan snel veranderen.

Singels

In de Singels wordt als proef deze zomer speciale meetapparatuur getest die de app vult met de juiste data over de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Zo weten mensen wanneer het veilig is. Bij de Koning Willem Alexanderbrug ligt de komende maanden 26 juni een ponton in het water met een zeecontainer waarin de meetapparatuur staat. Elke 3 uur wordt een monster genomen en in de container automatisch geanalyseerd. Daarnaast worden er tweemaal per week metingen gedaan op zes meetpunten in de Singel. Zo worden verschillende meettechnieken vergeleken om de beste meetapparatuur te kiezen om informatie te verzamelen voor de waterkwaliteitsapp.

Gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta werken nauw samen in deze proef omdat er kennis opgedaan kan worden over nieuwe meettechnieken die breder toepasbaar zijn in het onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. De meetapparatuur is vrijdag 26 juni geplaatst. Over een aantal maanden worden de eerste resultaten verwacht.