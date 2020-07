Kletsnatte start van juli: 'In Brabant kan makkelijk zo'n 30 mm vallen vandaag'

BREDA - De maand juli gaat op een kletsnatte manier van start. Een regenzone sleept over het zuiden van Nederland waardoor er in Brabant lokaal zo'n 30 mm regen kan vallen vandaag, melden de meteorologen van Weeronline.

Het zuiden van ons land krijgt vandaag flink wat regen voor de kiezen. Terwijl de nattigheid in het noorden van het land meevalt, is de kans groot dat er in Brabant lokaal zo'n 30 mm regen valt. Ook is er een kans op een lokale onweersbui. Pas in de loop van de middag trekt de regen weg naar Duitsland. Koud is het vandaag niet. Het wordt zo'n 23 graden.

Morgen zijn de rollen omgedraaid, voorspelt Weeronline. Dan valt de meeste regen juist in het noorden van het land, terwijl het in Noord-Brabant relatief droog blijft.

Vakantie

In Noord-Brabant moeten de kinderen nog een week naar school, maar in het Noorden van het land gaat de vakantie dit weekend op een wisselvallige manier van start. Hoewel de temperatuur stabiel is, blijft de kans op bewolking en regen groot. Voor de start van onze zomervakantie is Weeronline positiever. "De vooruitzichten voor de tweede helft van juli laten beter weer zien voor wie van warmte houdt."