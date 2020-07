Kruispunt Wilhelminasingel gaat 3,5 week dicht voor werkzaamheden

BREDA - Het riool op de kruising van de Boeimeersingel / Wilhelminasingel met de Wilhelminastraat / Nieuwe Ginnekenstraat is in slechte staat. Ook is de verkeersregelinstallatie aan vervanging toe én is er groot onderhoud nodig aan de weg zelf. Daarom wordt het kruispunt flink op ge schop genomen en gaat het zo'n 3,5 week dicht.

Het is een lange lijst aan werkzaamheden die gepland staat voor de kruising van de Boeimeersingel / Wilhelminasingel met de Wilhelminastraat / Nieuwe Ginnekenstraat. Het riool wordt er gerepareerd, er komt een nieuwe installatie voor het regelen van de verkeerslichten en nieuwe verkeerslichten, en komt nieuwe LED-verlichting én het wegdek zelf wordt onder handen genomen. Daarbij wordt het asfalt vervangen, de trottoirs en de fundering hersteld en wordt er nieuwe belijning aangebracht.

Planning

Het werk begint 13 juli en duurt afhankelijk van het weer naar verwachting tot 7 augustus. De kruising is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers vanuit de Nieuwe Ginnekenstraat en de Wilhelminastraat kunnen wel oversteken. Verkeersregelaars begeleiden fietsers en voetgangers die wel gebruik kunnen maken van de kruising. In de omgeving worden enkele aanpassingen gedaan aan de wegen. Zo komt er in de Chassésingel tijdelijk een vernauwing om het verkeer af te remmen. In de Nieuwe Ginnekenstraat komt tijdelijk bij de brug een ‘keerlus’, voor bezoekers die willen parkeren.

Het verkeer wordt omgeleid via verkeersborden. De omleidingsroutes zijn te vinden op www.breda.nl/wegwerkzaamheden. Buslijn 7 van Arriva volgt tijdens de werkzaamheden een andere route.