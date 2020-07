Verenigingen hebben het financieel zwaar: 'De omzetverliezen door afgelaste evenementen zijn groot'

BREDA - Ook gingen de sportkantines op 1 juli langzaam open, het coronavirus slaat een flink gat in de begroting van het Nederlandse verenigingsleven. Dit blijkt uit onderzoek van de Grote Clubactie onder 600 verenigingen. Zo heeft ook BSV Boeimeer het financieel zwaar.

Bij 87% van de ondervraagde clubs hebben de maatregelen tegen het coronavirus directe financiële impact, zo ook bij B.S.V. Boeimeer in Breda. Satish Khieroe licht toe: “We hebben te maken met grote omzetverliezen omdat evenementen zijn afgelast en de inkomsten uit de kantine volledig stil hebben gestaan.” Kim van Zijl van S.V. Reeshof uit Tilburg herkent het geschetste beeld en vult aan: “Het is fijn dat de kantines op 1 juli weer open gaan en dat publiek weer aanwezig mag zijn bij wedstrijden, maar daar hebben we niet zo veel aan. We zitten dan namelijk middenin een zomerstop.”

Om de verloren inkomsten te compenseren organiseren verenigingen verschillende initiatieven. Het verkopen van loten levert al jaren extra geld op voor de clubkas. Om verenigingen te ondersteunen heeft de Grote Clubactie de verkoop van clubloten aangepast aan de huidige richtlijnen.

Clubactie

Directeur Grote Clubactie Frank Molkenboer: “ Het verenigingsleven heeft een belangrijke, verbindende rol in de samenleving. Juist in deze bijzondere situatie vinden wij het belangrijk dat wij met onze loterij een bijdrage kunnen leveren om de financiële positie van verenigingen te versterken”.

Op dit moment hebben al meer dan 4.000 verenigingen zich ingeschreven voor komende actie. Nog niet eerder stond de teller zo hoog rond deze tijd van het jaar. Dit benadrukt de pure noodzaak van extra inkomsten voor verenigingen, nu zij nauwelijks geld in het laatje krijgen.