Crowdfunding Blind Walls boek gaat als een speer: Al ruim 70 procent opgehaald

BREDA - De crowdfunding voor het boek Blind Walls Gallery: het museum op straat gaat als een speer. Inmiddels is er al 72 procent van het totale bedrag opgehaald.

Het boek Blind Walls Gallery: het museum op straat neemt je mee langs 88 muurschilderingen. Elk is geïnspireerd op een Bredaas verhaal. In het boek kun je deze verhalen lezen.

In totaal hoopt Blind Walls Gallery 15.000 euro op te halen met de crowdfunding. Inmiddels is er al 10.863 euro ingezameld door 184 donateurs. Dat is 72 procent van het beoogde bedrag. De actie loopt nog 40 dagen.

Het luxe uitgevoerde boek is ontworpen door George & Harrison. Er wordt extra veel aandacht besteed aan de papierkeuze, de omslag en bindwijze. NPN Drukkers zorgt voor de uitvoering.

De teksten zijn geschreven door Robin Berkelmans en Iris van den Boezem. De foto's werden onder andere gemaakt door Edwin Wiekens, Joost van Asch, Rosa Meininger en Ralph Roelse.

Tegenprestatie

Als tegenprestatie krijgen donateurs het boek of een mooie set ansichtkaarten, maar ze kunnen ook een houtsnede van Otecki of een originele tekening als beloning kiezen.

De crowdfundingsactie vind je hier.