Studenten Avans ontvangen diploma via drive thru: 'Een heel spektakel!'

BREDA - Studenten van Avans beleefden gisteren een wel erg bijzondere diploma-uitreiking. Via een heuse drive thru namen zij hun diploma in ontvangst. "Het was echt een spektakel!"

Afgestudeerden van de opleidingen Ondernemerschap & Retail Management en Commerciële Economie namen gisteren hun diploma in ontvangst. En dat ging dit keer niet op de 'normale' manier, maar via een heuse drive thru bij Breepark. Anne-Claire Blaak en Mirte Marijnissen waren twee van deze studenten. Zij vonden de alternatieve uitreiking naar eigen zeggen 'een heel spektakel'.

Om de geslaagden ook dit jaar in het zonnetje te zetten, kwam Avans met een diploma drive thru. Op die manier konden afgestudeerden hun diploma tóch nog ophalen. "Het was echt mega leuk", laat Mirte Marijnissen, één van de afgestudeerden weten. "Het was ontzettend leuk ingericht. Ik had niet verwacht dat het zó leuk zou zijn", laat ze weten. En dat gevoel kan ook Anne-Claire beamen. Ook zij haalde dit jaar haar diploma. "Het was een heel spektakel!"



Anne-Claire tijdens de diplome drive thru

Studenten konden met de auto door de drive thru rijden bij Breepark. "Je mocht met vijf auto's tegelijkertijd naar binnen", laat Anne-Claire weten. "Eenmaal binnen werden er op een groot scherm filmpjes getoond." Diverse docenten en de directeur spraken via de video de afgestudeerden toe.

"Na het bekijken van de videoboodschappen konden we doorrijden naar een soort stage", laat Mirte weten. "Daar stond een dj bovenop, waardoor de sfeer er goed in kwam." Aan het einde van de drive thru mochten de studenten uitstappen om geheel coronaproof hun diploma in ontvangst te nemen.





Mirte Marijnissen tijdens de diploma drive thru

Mirte en Anne-Claire hebben allebei erg van de alternatieve uitreiking genoten. "Ik vind deze uitreiking een stuk hipper dan de 'normale'", laat Mirte weten. "Het enige wat ik wel heel erg miste was het napraten met de studenten en docenten." En dat vindt ook Anne-Claire. "Je wilt graag toch achteraf even een borreltje met iedereen doen, maar dat ging helaas niet."