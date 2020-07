Lachgasverkoper (22) beroofd en mishandeld aan Ruitersboslaan

BREDA - Een lachgasverkoper is donderdag op de Ruitersboslaan beroofd van zijn lachgas. Hierbij is het slachtoffer mishandeld en bedreigd.

De verkoper reed rond 02.00 uur naar de Ruitersboslaan om een bestelling af te leveren. Bij aankomst stond een auto op hem te wachten. Eén van de inzittenden stapte uit en liep op de verkoper af. Toen hij in de buurt van de verkoper was deed hij zijn capuchon op en haalde een vuurwapen uit zijn zak.

De 22-jarige verkoper is door meerdere mensen geschopt en geslagen. Uiteindelijk wist hij te ontkomen en zich schuil te houden. Hij heeft de politie gealarmeerd.

Ter plaatse trof te politie niemand meer aan. De bestelling, met onder andere lachgas, was verdwenen uit de auto. De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten.