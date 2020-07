Al 3000 mensen bezochten teststraat bij NAC: 'Maximaal 1 procent testte positief'

BREDA - In totaal zijn er afgelopen maand ruim drieduizend Bredanaars in de teststraat bij NAC getest op het coronavirus. Dat laat Mark van Beers, managementlid van GGD Midden- en West-Brabant weten. "Maximaal één procent van de geteste personen is positief."

Vanaf 1 juni is het voor iedereen met coronaklachten mogelijk om zich 'laagdrempelig' te laten testen in de teststraat bij NAC. Op de eerste dag lieten al ruim 200 mensen zich testen bij het voetbalstadion. "In de hele regio zijn ruim 9000 mensen getest", aldus van Beers. "In Breda zijn dat er ongeveer 3000."

Volgens de GGD valt uit het laagdrempelig testen te concluderen dat het aantal positieve tests gemiddeld beneden de één procent is. "Dat is ook in Breda zo. Ongeveer dertig van de drieduizend geteste personen testte positief op het virus."

Aanpak

Wanneer iemand positief test op het virus, start er een contact- en bronnenonderzoek. "Bij het bronnenonderzoek kijken we waar de besmetting vandaan komt", zegt van Beers. "Bij het contactonderzoek kijken we naar de contacten van de besmette persoon. Bij wie is hij of zij allemaal in de buurt geweest?" Bij het bronnenonderzoek kan maar in de helft van de gevallen de bron worden gevonden. Wanneer de bron wel gevonden wordt, is deze vaak familiegerelateerd. "De andere zijn vaak besmet geraakt in een brandhaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slachterijen."