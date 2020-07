Chasséveld vol met tractoren: Boeren protesteren in Breda

BREDA - Tientallen boeren zijn vanavond met hun tractoren naar het centrum van Breda gekomen. Zij verzamelden op het Chasséveld en reden al toeterend rond in het centrum. Op meerdere plekken in het land protesteren de boeren tegen de plannen van het kabinet om eiwitrijk veevoer te verbieden.

Om aan de stikstofregels te voldoen, moet de veeteelt op korte termijn minder gaan uitstoten stelt het kabinet. Om dat voor elkaar te krijgen, mag er binnenkort veel minder eiwit in veevoer zitten. Farmers Defence Force is daar boos over, omdat het de gezondheid van de dieren in gevaar brengt. FDF riep daarom de boeren op om vanavond te protesteren.

Niet alleen in Breda wordt geprotesteerd. Ook op andere plekken in het land, waaronder in Den Haag, zijn boeren met tractoren samengekomen om van zich te laten horen en te protesteren tegen de invoering van de nieuwe regels.



PERRYROOVERSFOTOGRAFIE