Gaslek in Prinsenbeek nadat leiding wordt geraakt bij aanleg glasvezel

PRINSENBEEK - In Prinsenbeek is de Postbaan ruim afgezet vanwege een gaslek. Die is ontstaan tijdens werkzaamheden.

Tijdens werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel in Prinsenbeek is vanmiddag een gasleiding geraakt. Brandweer is daarom meteen ter plaatse gekomen. Het zou gaan om een flink gat. De straat is ruim afgezet.

Glasvezel

In februari tekenden de gemeente Breda en KPN een overeenkomst om in heel Breda glasvezel aan te leggen. Het gaat om zogenoemde fiber to the home aansluitingen: van de wijkcentrale tot aan de meterkast van de Bredanaar. Glasvezel levert de beste kwaliteit netwerk en is de meest stabiele technologie. Het gebruikt lichtsignalen in plaats van stroomsignalen. Daardoor is glasvezel bijvoorbeeld minder gevoelig voor blikseminslag en verliest het signaal onderweg minder tot geen snelheid. Bovendien verbruikt het glasvezelnetwerk minder stroom.