Bredase Peter Schouten is nieuwe advocaat in zaak rond Ridouan Taghi

BREDA - Peter Schouten is de nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak rond Ridouan Taghi. Dat bevestigt Schouten vandaag aan het AD.

De kroongetuige in de zaak rond Ridouan Taghi zit al lange tijd zonder advocaat. Zijn eerdere advocaat Derk Wiersum werd geliquideerd. Al snel na die moord maakte Schouten bekend dat hij bereid is om Nabil B. bij te staan. "Het is belangrijk dat iedereen hoort dat er onverzettelijke en onafhankelijke advocaten voor u klaar staan in deze mooie rechtstaat", zei hij daar toen over. Nabil B. had tot maart een anonieme advocaat, maar die trok zich terug.

Nu gaat Peter Schouten dus definitief aan de slag als advocaat van Nabil B. Peter R. de Vries is aangesteld aan vertrouwenspersoon.

Marengo Proces

De zaak rond Ridouan Taghi heet het 'Marengo Proces'. Daarbij zijn zeventien verdachten betrokken. Hoofdverdachte Taghi werd in december 2019 opgepakt in Dubai. De verdachten worden verdacht van handel in cocaïne en een reeks moorden en pogingen tot moord.