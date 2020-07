Gloednieuwe campus is het toneel voor de 'Drive Thru diplomauitreiking' van BUas

BREDA - Studenten die geslaagd zijn krijgen deze periode allemaal hun diploma uitgereikt. Scholen moeten daarbij creatief zijn, aangezien een 'normale' uitreiking niet mogelijk is met de coronaregels. Gelukkig voor BUas heeft de hogeschool met de gloednieuwe campus de ideale plek voor een Drive Thru uitreiking.

Waar vorig jaar nog niemand van een Drive Thru diplomauitreiking had gehoord, is het inmiddels bijna de normaalste zaak van de wereld. Zo hield Stedelijk Gymnasium Breda al een drive thru voor de scholieren die hun diploma hebben gehaald. En studenten van verschillende opleidingen van Avans hebben deze week en volgende week een drive thru in de evenementenhal van Breepark.

Studenten van BUas hoefden echter niet naar een andere locatie toe. Voor hen was de gloednieuwe campus van BUas het toneel van de diplomauitreiking. Samen met hun familie in de auto mochten de studenten een route afleggen, waarbij er onder andere een stop was om het diploma te ondertekenen en voor een fotomoment.