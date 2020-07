Duizend leerlingen sluiten schooljaar spetterend af met show in de MEZZ

BREDA - Fantastic Futures. Dat is hoe de shows die vorige week en deze week worden gegeven in de Mezz heten. Het is dé manier waarop leerlingen uit groep acht hun schooljaar ondanks alle coronaregels toch nog spetterend af kunnen sluiten.

Het is voor alle kinderen een spannend moment: van groep acht doorstromen naar de middelbare school. Normaal is het een periode die gepaard gaat met veel feestjes en gezellige activiteiten. Maar die gaan door de coronacrisis amper door. Dat zag Iris Morelissen ook bij haar zoon Ward. Zij wilde daar iets aan doen. Ze besloot een spetterend programma op te tuigen voor alle leerlingen in Breda.

Afgelopen week werden de eerste shows gehouden. Met workhops, een quiz, muziek én een warming-up van MMA-vechter Pieter Buist hoefden de leerlingen zich geen seconde te vervelend. Vandaag en morgen worden de laatste shows gehouden. Dan zijn er in totaal zo'n duizend leerlingen van zo'n twintig basisscholen naar FantasticFutures geweest.

Alle basisscholen van Breda zijn benaderd om deel te nemen aan de shows. Gemeente Breda en Jeugdfonds Sport en Cultuur steunen het initiatief.