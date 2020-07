Wel of geen vuurwerkverbod? Breda wil mening van inwoners

BREDA - Gemeente Breda is aan het onderzoeken hoe er om moet worden gedaan met vuurwerk voor de komende jaarwisselingen. Daarom wordt inwoners gevraagd hun mening te geven via een korte vragenlijst.

De toekomst van vuurwerk in de gemeente Breda is een belangrijk onderwerp voor de stad. De roep voor een verbod werd afgelopen jaarwisseling groter dan ooit, toen er heftige vernielingen werd gepleegd in de Hoge Vucht.

Binnenkort moet de gemeenteraad besluiten over verschillende scenario's die mogelijk zijn bij het reguleren van het afsteken van vuurwerk. Om een juiste keuze te kunnen maken is het ook van belang dat de mening van de inwoners wordt meegenomen. Daarom staat er een korte vragenlijst online waarin Bredanaars hun mening kunnen geven over het door hen gewenste gebruik van vuurwerk in Breda. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De vragenlijst vind je hier: https://onlinevragenlijst.typeform.com/to/LZuH1p7i