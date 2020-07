Breda steunt kunst- en cultuursector: extra subsidie om voortbestaan te garanderen

BREDA - Culturele organisaties kunnen sinds 2 juli één van de twee subsidieregelingen van de gemeente Breda aanvragen. Ook de cultuursector is hard geraakt door het coronavirus. Daarom biedt de gemeente naast de maatregelen van het Rijk ook aanvullende ondersteuning.

In april kondigde de gemeente al verschillende maatregelen aan voor de culturele sector. Zo worden er lagere subsidieprestaties geaccepteerd, wordt de huur van cultuurpanden kwijtgescholden of gecompenseerd en krijgen ze ondersteuning bij het voortbestaan. Voor dat laatste zijn twee subsidieregelingen ontwikkeld, waar culturele organisaties sinds 2 juli een aanvraag voor kunnen indienen. Voor de professionele kunst- en erfgoedsector is bij de tijdelijke subsidieregeling een budget beschikbaar gekomen van 300.000 euro. Voor amateurkunstogranisaties is een budget van 22.000 euro beschikbaar gesteld.

De looptijd van deze regelingen loopt tot 1 oktober 2020. Het is vooral gericht op het garanderen van het voortbestaan van een organisatie, behoud van werkgelegenheid en behoud van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn in de stad. De organisatie moet dan ook gevestigd zijn in Breda. Daarnaast moeten de organisaties eerst beroep doen op de landelijke regelingen. Individuele culturele makers moeten een beroep doen op de makersregeling van de gemeente. Dankzij de provincie is het budget hiervan verhoogd tot 112.500 euro.