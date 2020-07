Teteringen presenteert ontwerp voor gloednieuw Willem-Alexanderplein

TETERINGEN - Het is een jaar geleden dat de werkgroep Willem Alexanderplein Actief de vraag kreeg van de Dorpsraad om met een integraal advies te komen voor het Willem-Alexanderplein. En vandaag kan als resultaat van vele gesprekken eindelijk het Voorlopig ontwerp worden gepresenteerd.

Tijdens de eerdere enquêtes was al duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van Teteringen kiest voor een groene parkachtige invulling van het WA-plein waar je zin hebt om te recreëren. Waar ruimte is voor evenementen als Hittegolf, een kleine kermis of circus en een Dorpsmaaltijd. Waar ook nog steeds geparkeerd kan worden, maar misschien iets minder dan nu het geval is. Maar bovenal minder stenig en meer groen. Van een WA-plein naar een WA-park.

Vandaag kunnen geïnteresseerden het ontwerp dan eindelijk bekijken. Dat kan vandaag op het plein van 11.00 oor tot 14.00 uur, maar kan ook online. Zowel op het plein als online is er de mogelijkheid om je mening te geven. "We zijn reuze benieuwd naar uw mening en vooral of u net zo tevreden bent als wij. Uw steun en uw mening zijn noodzakelijk voor het broodnodige draagvlak voor het ontwerp. Het zal ook een krachtige steun in onze rug zijn als we het plan gaan aanbieden aan de gemeente. Kom dus kijken en laat u stem horen: op 4 juli op het plein of via de website", laat de werpgroep weten. Ga naar www.willem- alexanderplein.nl .

Het ontwerp moet na de zomer van 2020 definitief zijn.